Vimercate vola a Palermo per dire sì al Museo del Presente e alla lotta alle mafie

Trasferta siciliana per il vicesindaco Mariasole Mascia, l’assessore Riccardo Corti e il presidente del Consiglio Comunale Davide Nicolussi, che martedì 5 dicembre sono volati a Palermo per

ribadire il loro impegno e la collaborazione con la Fondazione Falcone per la realizzazione del Museo del Presente e della memoria della lotta alle mafie dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La partecipazione della delegazione vimercatese, su invito di Alessandro De Lisi direttore del Museo del Presente, ha visto la presenza della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola che nella sua tappa nel capoluogo siciliano si è fermata al Parco Jung, luogo simbolo dove è iniziata la rigenerazione del palazzo che ospita il museo.

Vimercate vola a Palermo e un’opera d’arte arriverà anche in città

Accogliendo l’idea di Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone, il museo, oltre ad essere uno dei simboli della città di Palermo e un luogo di memoria, sarà anche un luogo di azione, rivolto principalmente alle giovani generazioni, affinché possano coltivare la sensibilità per la legalità e la comunità. Il progetto è promosso dalla Fondazione Falcone, attiva dal 1992 e impegnata nella diffusione della memoria e della cultura della legalità attraverso iniziative che vedono spesso protagonista l’arte contemporanea, con interventi di street art, scultura, installazione e performance. E anche a Vimercate, grazie all’adesione al progetto, voluta dall’amministrazione Cereda e sottoscritta nel maggio scorso ospiterà un’opera dedicata alla memoria e alla lotta alle mafie.

Vimercate vola a Palermo e le parole di Mascia, Corti e Nicolussi

“Siamo orgogliosi e felici di poter confermare la nostra adesione al Museo e soprattutto di vederne concretizzare i primi passi, con l’appoggio e il plauso di tutto il Parlamento Europeo – ha dichiarato Mascia -. Questo progetto non è solo un museo, ma è un percorso di crescita collettiva, di cura e di coinvolgimento della comunità, delle scuole e delle e aziende, seminare per raccogliere affinché la legalità e la lotta alla mafia diventino patrimonio culturale comune”. “Aderendo al progetto abbiamo deciso di impegnarci concretamente sui temi della legalità e della lotta alle mafie – ha commentato Corti -. Assieme alla Fondazione Falcone e con il partenariato stretto con il Museo del Presente di Palermo, porteremo a Vimercate un patrimonio artistico e culturali che diverrà il simbolo dell’impegno della nostra città sui temi della legalità”. “La mia presenza a Palermo ha voluto rappresentare l’intero Consiglio Comunale, un evento che ha trattato temi di legalità, di lotta contro le mafie e di europeismo -ha affermato Nicolussi -. Grazie anche al sostegno che offriamo a Fondazione Falcone, che coordina e dirige questo progetto anche attraverso la cultura, il bello e l’arte saremo in grado di diffondere un messaggio anche a sostegno della legalità”.