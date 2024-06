Vimercate: via al restyling anche della facciata di Palazzo Trotti

Proseguono i lavori di ristrutturazione di Palazzo Trotti a Vimercate.Dopo diversi interventi di restauro delle sale storiche dove “mancano solo alcuni arredi da sistemare” ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Frigerio. Da martedì mattina 18 giugno gli operai stanno provvedendo a montare i ponteggi per rifare la facciata esterna del Comune che si affaccia sulla piazza Unità d’Italia, sistemare il tetto e installare una nuova illuminazione esterna. “Il cantiere procede – ha proseguito l’esponente della giunta Cereda – e anche all’interno del palazzo sono in corso i lavori preparatori per realizzare l’ascensore. D’altronde stiamo parlando sempre di un edificio storico sul quale bisogna intervenire con grande attenzione. Tutte le operazioni di restyling del municipio dovrebbero concludersi nel 2025”.

Vimercate: via al restyling e l’intervento da quasi 2 milioni di euro

L’operazione nel suo complesso sfiora circa i 2 milioni di euro d’investimento per le casse del Comune tenuto conto anche gli aumenti dei costi delle materie prime. Il cantiere in corso ormai da mesi ha una tempistica stimata in 40 settimana, ma come capita spesso in questi casi i tempi si prolungano. Nel dettaglio sono due i lotti principali della riqualificazione in corso. Gli interventi previsti nel primo progetto riguardano la riqualificazione degli ingressi uffici e sala Consigliare con la demolizione dei divisori al piano terra per dare forma ad unico ambiente di dimensioni adeguate all’uso e ben illuminato dalle aperture sul lato est e nord. Saranno pareggiati i livelli di quota dell’ingresso e del corpo scala a quello della sala consigliare e recuperato l’ufficio ex cancelleria. Riqualificazione della facciata principale di Palazzo Trotti con interventi sul manto di copertura del corpo nord (da via C. Battisti a Via Giovanni XXIII, compreso edificio ex-Combattenti e ala ufficio tributi ed economato).Il secondo progetto prevede un insieme di opere per superare le attuali barriere architettoniche presenti all’interno del Palazzo mediante l’installazione di un ascensore e la ristrutturazione del corpo scale e la formazione di nuovi bagni nei diversi piani.

Vimercate: via al restyling, le sale storiche e l’ascensore

La posizione dell’ascensore, che sarà realizzata a norma anche per i disabili, permetterà anche il facile accesso alla Sala Consigliare, sostenendo così una nuova distribuzione dei percorsi interni posti a piano terra. La sua collocazione è quindi funzionale in relazione ai diversi livelli di Palazzo Trotti consentendone l’utilizzo dell’ascensore ad ogni piano. In questo modo saranno risolte le quote tra gli uffici presenti al piano, con l’introduzione di nuovi percorsi orizzontali di collegamento.Con questi nuovi tratti di collegamento orizzontale, individuati ai vari piani, saranno realizzati nuovi vani destinati a locale bagno ad uso dei dipendenti e per i cittadini. Il progetto interverrà anche sulla scala interna che sarà mantenuta nella sua originalità recuperando i materiali oggi presenti e sarà messa a norma con l’inserimento di un telaio in ferro a sostegno dei gradini. A completamento di questo nuovo impianto architettonico il lucernario presente sul tetto sopra l’attuale vano scala avrà l’obbiettivo di conferire allo spazio sottostante un’atmosfera che contraddistingua l’intero ambiente.