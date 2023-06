La giunta di Vimercate dice sì al progetto di restauro di Palazzo Trotti

La giunta di Vimercate ha approvato il progetto definitivo esecutivo per la manutenzione di Palazzo Trotti che prevede il restauro conservativo di alcune sale a piano terra nel principale, dei serramenti esterni ed interni di tutto il corpo nobile e la manutenzione ordinaria del pavimento della sala Cleopatra a piano terra e delle pareti monocrome dell’ufficio del sindaco Francesco Cereda. Interventi del valore di circa 460mila euro che si vanno a sommare all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla ristrutturazione del parte del Palazzo affacciato su piazza Unità d’Italia. L’esecutivo, guidato da Francesco Cereda, ha validato nella seduta di giunta di mercoledì 31 maggio il documento progettuale, che ora passerà ai tecnici incaricati dalla direzione Lavori Pubblici per avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori. Il piano ha avuto anche il placet anche della Soprintendenza.

La giunta di Vimercate e la riqualificazione dell’immobile

“Procediamo spediti nella definizione di tutti i passaggi amministrativi che precedono la realizzazione delle opere – ha spiegato Sergio Frigerio, assessore alla Cura della Città – procedure indispensabili per poter finalizzare le risorse garantite dai diversi livelli istituzionali per la riqualificazione di Palazzo Trotti. Un progetto che rispetterà la sua storia e la sua bellezza”. Ora si attende di veder partire il cantiere nella sede comunale di piazza Unità d’Italia per i primi lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e a seguire tutte le altre manutenzioni dello storico immobile.