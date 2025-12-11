Unaofferta conforme a quanto previsto dal bando e la valutazione perl’avvio di una trattativa per la vendita del comparto dell’area dell’ex ospedale civile di Vimercate, nel centro del paese. La direzione generale di Asst Brianza conferma le informazioni uscite dall’apertura delle buste della terza asta, mercoledì 10 dicembre.

Vimercate, un’offerta per l’ex ospedale: la nota di Asst Brianza

La conferma in una nota: «La Direzione Generale di Asst Brianza informa che, nell’ambito della procedura di vendita del vecchio ospedale, è pervenuta un’unica offerta, in conformità a quanto previsto dal bando. Nelle prossime settimane la proposta sarà esaminata con attenzione e, come previsto dal bando, si valuterà l’avvio di una trattativa con l’unico offerente».