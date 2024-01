Vimercate: truffa da 15mila euro ai danni di una signora

Ennesima truffa ai danni di anziani a Vimercate. Lunedì pomeriggio 15 gennaio una signora è stata derubata di gioielli e oro per 15mila euro. In una delle vie centrali del paese due uomini spacciandosi per presunti tecnici del gas sono riusciti ad entrare nell’abitazione della donna probabilmente con qualche scusa per controllare l’impianto di riscaldamento della casa.

Vimercate: truffa da 15mila euro e i finti tecnici del gas

Tanto è bastato ai due truffatori per distrarre probabilmente la signora e accaparrarsi tutti i preziosi, dandosi poi alla fuga. La vittima solo dopo la sgradevole visita dei due finti tecnici ha realizzato che era stata raggirata e ha allertato le forze dell’ordine, che hanno provveduto ai primi rilievi sul posto. Purtroppo questo episodio si va a sommare a tanti altri in Brianza e sia le forze dell’ordine che le amministrazioni comunali continuano a lanciare campagne informative per diffidare da chi suona alla porta o chiama al telefono.