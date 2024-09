Vimercate, torna il bonus sport del Comune per bambini e ragazzi

Torna il bonus sport per i bambini e ragazzi di Vimercate, concesso dall’amministrazione comunale.Palazzo Trotti ha messo a disposizione 40mila euro per le famiglie con un Isee massimo di 25mila euro.

Vimercate, torna il bonus sport e l’Isee fino a 25mila euro

È necessario essere iscritti ad un corso sportivo organizzato da Associazioni e Società sportive con sede sia a Vimercate che in altri Comuni. Potranno essere comprese anche frequenze a corsi, attività, e campionati organizzati da società sportive professionistiche, a condizione che il frequentante non sia professionista e non abbia sottoscritto alcun contratto che preveda la percezione di un compenso economico.

Vimercate, torna il bonus sport e le modalità di richiesta del contributo

La durata del corso sportivo non dovrà essere inferiore a tre mesi consecutivi. Le domande vanno presentate esclusivamente attraverso il portale dei servizi online del cittadino raggiungibile dal sito comunale (https://vimercate.comune-online.it/web/home/home) nella sezione “Altre istanze”, accedendo con le proprie credenziali SPID, CNS o CIE a partire da lunedì 30 settembre 2024. Scadenza di presentazione delle domande: 10 novembre 2024. L’assegnazione del contributo sarà effettuata entro il 31 dicembre 2024 mentre il termine per l’erogazione del contributo è fissato al 15 marzo 2025. I contributi sono suddivisi in tre scaglioni: 125 euro per Isee fino a 10mila euro, 100 euro per Isee fino ai 18mila euro e 75 euro per Isee fino ai 25mila euro.