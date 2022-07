Vimercate toglie i parcheggi di piazza Martiri Vimercatesi

Stop ai parcheggi e al transito delle vetture vicino alla scuola elementare Filiberto e alle medie Manzoni a Vimercate. Dal lunedì 18 luglio piazzale Martiri Vimercatesi non sarà più accessibile alle auto. La decisione arriva dalla seduta della Giunta Comunale di mercoledì 13 luglio ed è stata adottata nell’ambito del piano più ampio di revisione della viabilità nella zona fra via Ronchi, via Manzoni e piazzale Martiri Vimercatesi, appunto, con lo scopo di moderare l’aggressività del traffico e garantire una fruizione in maggiore sicurezza del piazzale alberato antistante le scuole Emanuele Filiberto e Manzoni da parte dell’utenza stradale più debole: alunni, ciclisti e pedoni in genere.

Vimercate toglie i parcheggi vicino alle scuole per tutelare pedoni e ciclisti

Si tratta di una prima sperimentazione a scuole chiuse, quando il piazzale è meno frequentato, con l’intenzione di mantenerlo accessibile solo a pedoni e ciclisti anche quando le scuole riapriranno. Verranno a mancare così 16 posti auto, ampiamente compensati dal nuovo parcheggio di via Manzoni immediatamente adiacente al piazzale delle scuole e provvisto di un attraversamento pedonale rialzato ad esso collegato, che può ospitare 36 veicoli, con 2 stalli riservati ai disabili. Anche su via Ronchi è in progetto un intervento diretto alla moderazione del traffico, volto a ridurre in particolare la velocità di percorrenza dei veicoli, con una diversa ricalibratura degli spazi stradali che si affacciano su piazzale Martiri Vimercatesi e con la realizzazione di attraversamenti pedonali in quota e di una corsia riservata alla fermata degli autobus.