Vimercate, sotto gli effetti della cocaina fugge e si schianta contro i carabinieri

Danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale: queste le accuse che hanno portato nella notte del 20 febbraio all‘arresto di un 47enne di Vimercate. L’uomo, sotto gli effetti della cocaina, è fuggito ai carabinieri, inseguito da Vimercate, andata e ritorno, viaggiando pericolosamente tra Aicurzio, Sulbiate, Bernareggio e Bellusco fino a schiantarsi frontalmente contro una vettura dell’Arma.

Tutto è partito quando una pattuglia dei militari della Compagnia di Vimercate, Aliquota Radiomobile, ha notato l’auto con il 47enne ferma lungo via Goito, a bordo strada. Quando i militari si sono avvicinati per un controllo il conducente si è improvvisamente dato alla fuga, dando inizio all’inseguimento.

Vimercate, un 47enne arrestato per danneggiamento aggravato e resistenza

Durante la fuga l’automobilista ha ignorato ripetute intimazioni a fermarsi, oltre a non rispettare la segnaletica stradale e saltando semafori. L’inseguimento si è concluso in via Diaz, a Vimercate, dove il fuggitivo si è scontrato frontalmente contro una vettura di servizio della Stazione Carabinieri di Bellusco, che gli si era parata davanti, sempre nel tentativo di forzare il blocco e proseguire la fuga.

Sceso dal mezzo, il 47enne avrebbe opposto resistenza ai militari, spintonandoli prima di essere definitivamente immobilizzato e messo in sicurezza. Sottoposto a test salivare e successivo accertamento clinico, sarebbe risultato positivo alla cocaina. Per questo motivo è stato anche deferito per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Il Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Monza ha disposto la presentazione dell’uomo al giudizio direttissimo.