Vimercate: riprende il processo Bames e gli ex lavoratori chiedono giustizia

Riprende il processo Bames per bancarotta fraudolenta nella sede della Provincia di Monza. Gli ex lavoratori dell’azienda di Vimercate si sono dati appuntamento per giovedì 24 novembre alle 9.30 in via Grigna per far sentire la propria presenza. Era stata forte la delusione tra gli ex dipendenti presenti lo scorso 7 luglio per sostenere le loro ragioni, dove avevano assistito ad una udienza durata poco, nonostante fosse stata prevista per l’intera giornata; era stato ascoltato un solo teste sui cinque previsti.

Vimercate: riprende il processo il 24 novembre in Provincia

Nell’udienza del 24, si procederà all’audizione dei testi (che per diverse ragioni non si erano presentati) delle difese degli imputati Bertazzini, Giuseppe Bartolini , Toscano e Interdonato. Sono state poi messe in calendario le seguenti udienze: 15 dicembre 2022 alle ore 09:30 per i restanti testi delle difese e 09 febbraio 2023 alle ore 09:30 per l’esame dei consulenti tecnici indicati dalle parti.

Vimercate: riprende il processo e i tempi troppo lunghi

“Di fatto le prime indagini sono partite dalla data del fallimento nell’ottobre 2013 e hanno visto i primi sviluppi quando il 27 febbraio 2014 sono state eseguite dalla Guardia di Finanza, su ordine della Procura di Monza, una serie di perquisizioni e sono stati notificati gli avvisi di garanzia per bancarotta fraudolenta; il primo fine indagine di questa intricata vicenda è stato emesso dal PM di allora (Mapelli) il 12 gennaio 2016, siamo al 24 novembre 2022 e si andrà oltre – ha spiegato l’ex segretario provinciale della Fim Cisl Gigi Redaelli -.Tempi lunghissimi anche sul versante della Corte di appello di Milano relativa al ricorso di Massimo e Selene Bartolini, si è ancora in attesa della definizione e notifica della data dell’udienza. Va ricordato, a proposito di tempi lunghi, che la sentenza di condanna di primo grado risale al 4 dicembre 2020”.

Vimercate: riprende il processo e le vecchie maestranze non si arrendono

Le vecchie maestranze però vogliono giustizia a tutti i costi. “Si sperava pur con qualche difficoltà, tra udienze saltate (quest’anno ad oggi, su otto udienze previste se ne sono svolte quattro) e conseguente prolungamento dei tempi, si potesse arrivare alla conclusione del processo per la fine dell’anno, purtroppo dobbiamo sperare di poter giungere ad una sentenza nel corso del 2023 – ha concluso l’ex sindacalista -.Gli ex dipendenti, stanchi ma non rassegnati, chiedono che chi ha causato il disastro in Bames e Sem e chi ha avuto responsabilità (se queste saranno riconosciute dal Collegio giudicante) paghi per quello che hanno fatto”.