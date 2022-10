Vimercate riduce la Ztl in centro per aiutare i commercianti

Palazzo Trotti a Vimercate viene incontro alle esigenze dei commercianti e riduce l’orario della Ztl in via Vittorio Emanuele. “Abbiamo deliberato in giunta – ha detto l’assessore al Commercio Riccardo Corti – che in via sperimentale dal 1° novembre al 31 marzo l’attivazione del varco avverrà non più alle 17.30, ma alle 18.30 cercando di favorire i negozi del centro”. Una richiesta che era diventata ormai pressante sia da parte degli esercenti che da parte di ConfCommercio.

Vimercate riduce la Ztl e la soddisfazione di ConfCommercio

L’annuncio ha subito rallegrato il presidente del distretto di ConfCommercio Alessandro Barbone. “Questa era una proposta che avevamo avanzato da tempo e chiaramente siamo più che contenti che l’amministrazione abbia voluto soddisfarci – ha affermato il rappresentante dell’associazione di categoria -. Speriamo che questa modifica porti dei vantaggi alle diverse attività commerciali di vicinato che gravitano nel cuore della città, Noi in questi sei mesi di sperimentazione faremo sicuramente delle analisi in merito”. Così come le farà anche Palazzo Trotti per capire se il cambiamento porterà dei benefici. In effetti si tratta solo di un’ora in più al giorno in cui sarà consentito alle auto di transitare tra via Vittorio Emanuele e Cavour. Dopodiché si attiverà comunque il varco e potranno circolare alle spalle della chiesa parrocchiale solo residenti, soccorsi e mezzi autorizzati.