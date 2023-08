Vimercate: prova a estorcere soldi a un anziano, arrestato dai carabinieri

Un uomo di 51 anni prova ad estorcere dei soldi a un anziano, davanti a uno sportello bancomat, ma viene fermato dai carabinieri e finisce ai domiciliari. Ha minacciato telefonicamente un 72enne fino a farsi consegnare del denaro a uno sportello automatico, ma all’appuntamento ha trovato i carabinieri che lo hanno arrestato in flagranza di reato per l’ipotesi di estorsione.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l’uomo, noto alle forze dell’ordine, da alcuni giorni aveva contattato la vittima telefonicamente chiedendogli un appuntamento per spiegargli le sue motivazioni nonché inviando alcuni sms in cui asseriva che era per l’interesse e la tutela della privacy della vittima.

Vimercate: prova a estorcere soldi e la denuncia ai carabinieri

L’anziano decideva di presentarsi alla Stazione Carabinieri di Vimercate, per raccontare l’accaduto ai militari e dove formalizzava la denuncia/querela. L’uomo mentre veniva rassicurato dai militari dell’Arma, veniva nuovamente contattato dall’ignoto soggetto che insistentemente chiedeva un appuntamento riferendogli che era a conoscenza di opere di bene fatte in favore di una donna e che secondo l’interlocutore era stato fatto all’insaputa della moglie e che per non divulgare queste “confidenze” avrebbero dovuto incontrarsi. Il 72enne, nonostante non avesse nulla da temere per la sua privacy, poiché la palesata minaccia sulle rilevazioni era già nota alla sua famiglia, temeva per la propria incolumità e quella dei propri cari e pertanto acconsentiva di incontrare nel pomeriggio l’ignoto interlocutore nella galleria di un Centro Commerciale.

Vimercate: prova a estorcere soldi e l’incontro al centro commerciale con arresto

Nel corso dell’incontro faccia a faccia, il presunto estorsore rivelava di essere a conoscenza che in passato l’anziano aveva aiutato una famiglia in gravi difficoltà e che avrebbe rilevato quanto a sua conoscenza per rovinargli la serenità familiare, pretendendo la somma di 500 euro nell’immediatezza, un successivo bonifico di 5mila euro e un sostentamento economico per l’acquisto di una casa.

L’anziano si vedeva costretto ad assecondare la richiesta dell’uomo e insieme si recavano in un dispositivo bancomat presente dove prelevava la somma di 250 euro e la consegnava all’insistente richiedente, a quel punto intervenivano i Carabinieri della Compagnia di Vimercate precedentemente mescolatisi tra le persone presenti bloccando immediatamente l’uomo con le banconote ancora tra le mani.

Dichiarato in arresto per i reati di estorsione continuata ed aggravata poiché commessa nei confronti di persona ultrasessantacinquenne, e comunicato al Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Monza, l’uomo gravato da vari precedenti nell’ambito degli stupefacenti, veniva sottoposto agli arresti domiciliari. L’udienza di convalida tenutasi davanti il Tribunale del capoluogo brianzolo, si concludeva con la convalida dell’arresto operato dai Carabinieri di Vimercate e la contestuale applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.