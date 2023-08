Vimercate progetta cinque itinerari nel verde per chi ama camminare e correre

Palazzo Trotti creerà i percorsi nel verde con le società sportive per camminare nella natura. In origine si chiamava Walk&Run, il suo nome definitivo è MuVIM, cioè muoversi e scoprire Vimercate, di corsa o camminando. Nella seduta del 27 luglio la Giunta ha approvato il progetto esecutivo dell’iniziativa che vede coinvolti il Comune, 4 associazioni sportive cittadine (Di.Po. Vimercate, De Ran Club, Time 4 Run, Athlectic Club) e la sezione vimercatese del Club Alpino Italiano. Il progetto, inserito nella programmazione delle opere pubbliche, ha un valore economico complessivo di 85.668 euro e prevede la realizzazione di 5 itinerari permanenti su tracciati segnalati e protetti. I percorsi, contraddistinti da colori diversi e da segnaletica verticale e orizzontale, variano in lunghezza fra 5 e 15 km, su itinerari che attraversano il centro storico, fino ai sentieri e alle strade che circondano la città. Se ne aggiungono poi uno dedicato all’acqua e denominato “Fontanelle” – alla scoperta dei parchi di Vimercate e delle sue fontanelle, appunto – e uno “notturno” studiato per i lavoratori dell’Energy Park che vogliono allenarsi in pausa pranzo o dopo il lavoro, sviluppato interamente su piste ciclopedonali o marciapiedi. Tutti i percorsi partiranno dal Parco Sottocasa, che rappresenta il baricentro del progetto, a ulteriore sviluppo e sostegno della riqualificazione della Villa e della grande area verde attualmente in corso.

Vimercate progetta cinque itinerari insieme alle società sportive

“Vorremmo che Vimercate diventasse un modello per la pratica sportiva all’aria aperta per tutte le età e per tutte le “gambe” -, commenta il Vicesindaco Mariasole Mascia, con delega allo sport – E abbiamo trovato nelle associazioni che promuovono queste attività interlocutori competenti e appassionati. A loro va il mio ringraziamento. Questa formula ci permette da un lato di valorizzare il territorio della città, per i nostri cittadini e anche per gli sportivi che a Vimercate lavorano ma non abitano, e dall’altro di realizzare un importante intervento di messa in sicurezza sul sottopasso in zona Esselunga, che sarà dotato di illuminazione”. Per il sottopasso che unisce via Falcone e Borsellino alle Torri Bianche il progetto prevede l’installazione di lampioncini all’esterno e proiettori all’interno. La nuova veste andrà a creare un ambiente più visibile e accogliente, incoraggiando gli utenti a utilizzarlo in modo sicuro anche durante le ore notturne. Le luci esterne lungo i bordi del sottopasso contribuiscono anche ad aumentare la visibilità dell’area circostante, riducendo il rischio di incidenti stradali. I proiettori sono dotati di sensori di movimento e sensore crepuscolare per ridurre il consumo energetico: si accendono in condizioni di scarsa visibilità e quando rilevano la presenza di persone. Sono patrocinatori e partner del progetto Regione Lombardia, Provincia di Monza Brianza e Parco Agricolo Nord Est.