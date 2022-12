Vimercate premia le sue eccellenze cittadine

Vimercate premia le sue eccellenze. Si è tenuta infatti giovedì 15 dicembre, nella Sala Cleopatra di Palazzo Trotti gremita per l’occasione, la cerimonia di conferimento delle benemerenze civiche. I lavori si sono aperti con i saluti del primo cittadino Francesco Cereda: «È sempre bello ritrovarsi, a pochi giorni del Natale, per questa cerimonia con la quale premiamo i concittadini che hanno onorato la nostra comunità – le sue parole -. Un momento di ringraziamento che, attraverso voi, vogliamo estendere a tutta la comunità di Vimercate».

Vimercate premia Franca Cavalazzi di Cadom

La prima benemerenza è stata conferita a Franca Cavalazzi, fondatrice di Cadom Vimercate «Con questo omaggio, che mi emoziona e onora personalmente – ha ringraziato Cavalazzi – viene riconosciuto tutto il lavoro dell’associazione». Cavallazzi ha inoltre annunciato che l’associazione ha messo le basi per un progetto pluriennale con l’Einstein e il Vanoni che partirà a gennaio.

Vimercate premia la Filodrammatica Orenese

La presenza sulla scena culturale e l’esperienza trentennale della scuola di teatro sono tra le motivazioni per la benemerenza conferita alla Compagnia filodrammatica orenese: «La nostra è la più antica compagnia della Brianza – ha spiegato il regista Massimo Perrone -. Ha un passato e un presente importanti, e anche il futuro è garantito con la compagnia dei giovani».

Vimercate premia Pinuccia Ornago della Caritas

Il riconoscimento è stato poi assegnato a Pinuccia Ornago promotrice del Centro Ascolto Caritas: «Questo riconoscimento lo condivido con le tante persone, le istituzioni e le parrocchie che anni fa decisero di creare questo spazio di accoglienza e di incontro per le persone in difficoltà».

Vimercate premia il dottor Roberto Brambilla

Per il suo impegno di medico nel progetto di aiuto ai bambini ucraini è stato invece premiato il dottor Roberto Brambilla: «Sono imbarazzato e commosso – ha ringraziato -. Non ho scelto di andare in Ucraina ma mi ci sono trovato in un momento in cui quello che sapevo fare poteva essere utile. Ho fatto quello che faccio da 42 anni e che chiunque avrebbe fatto nei miei panni».

Vimercate premia tre volontari e ricorda tre figure storiche

L’ultimo riconoscimento è stato assegnato ai volontari Andrea Assi, Antonino Biondo, Giulio Perego e Aldo Mariani per i lavori che effettuano da cittadini attivi nel sistemare il verde e mantenere l’arredo urbano della città. Particolarmente sentiti anche i tre riconoscimenti assegnati alla memora di Angelo Marchesi, Ambrogio Giambelli e Arturo Motta. Un attestato di merito è stato assegnato all’attività commerciale Parrucchiere Gianni, per i 50 anni di attività, è stato annunciato il disegno vincitore del concorso Disegna i tuoi auguri ed è stata salutata Anna Varieschi, una storica dipendente comunale andata in pensione quest’anno.