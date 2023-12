Vimercate premia i suoi cittadini benemeriti

Vimercate ha premiato i suoi cittadini benemeriti. Si è tenuta martedì 19 dicembre, all’auditorium della biblioteca, la cerimonia di consegna del premio civico che da tradizione anticipa le feste natalizie.

La serata si è aperta con la presentazione dell’opera della piccola Aurora Tarascio, vincitrice del concorso “Disegna tu i nostri auguri” organizzato dal comune per dare la possibilità ai bambini di realizzare il disegno che sarà utilizzato dal sindaco per gli auguri ufficiali ai cittadini.

Vimercate premia il Padellone, il Circolo Familiare

Gli assessori e il primo cittadino Francesco Cereda hanno poi proceduto con le premiazioni. Il primo riconoscimento è stato consegnato dall’assessore Riccardo Corti alla storica pizzeria Il Padellone «Tutti conoscono la qualità dei vostri prodotti e del servizio, anche fuori Vimercate – le parole dell’assessore -. Da poco vi siete anche spostati di sede e questo vuole essere anche un augurio per il nuovo inizio». La cerimonia è proseguita con la premiazione del Circolo Familiare Velasca «Un luogo di ritrovo amato dai cittadini – ha spiegato la motivazione l’assessore Elena Lah -. Nel corso degli anni è divenuto un centro di aggregazione e promozione culturale di tutta la città».

Vimercate premia Varisco, Meda e Barzaghi

Le premiazioni hanno poi riguardato Giorgia Varisco «una giovane donna – ha spiegato il vicesindaco Mariasole Mascia – che in estate si è laureata campionessa mondiale di volteggio a cavallo» e Marisa Meda ex docente e per molti anni impegnata nel volontariato cittadino «volevo ringraziare l’amministrazione e dedicare questo riconoscimento alle amiche e agli amici della Banca del Tempo e di donne diritti – le sue parole -. Vorrei anche ricordare Simona Vicini che ha fatto tanto per la nostra città». L’assessore Maria Teresa Foà ha consegnato la benemerenza a Paola Barzaghi «In omaggio a una figura di riferimento per la comunità grazie a un’’attività che ha abbracciato la politica, la scuola, le associazioni e il mondo della solidarietà con progetti a supporto delle fragilità sociali».

Vimercate premia don Mirko, Motta e Della Corte

A ricevere la benemerenza anche lo storico parroco di Vimercate don Mirko Bellora «È stato bellissimo stare insieme – ha ringraziato -. Dentro di me c’è l stupore per questo cammino meraviglioso fatto insieme». Gli ultimi due premiati sono stati Vincenzo Motta volontario civico a Ruginello, da anni impegnato in piccoli lavori e interventi nella frazione, la cui candidatura è stata sostenuta da molti suoi concittadini e Umberto Della Corte, artigiano titolare della Falegnameria Gianni, promotore e animatore dell’Associazione Rinascita e del Centro San Gerolamo, per il quale ha contribuito al nuovo avvio