Vimercate Pop Up inaugura il murales e svela una sorpresa per i ragazzi

Si è tenuta sabato pomeriggio 22 ottobre l’inaugurazione del murales in via XXV Aprile, 18 nell’ambito del progetto Vimercate Pop Up – La città che appare a cura del Comune di Vimercate con Bepart e con Marica Montemurro e Giovanni Papapietro di Team Art Studio. Realtà aumentata realizzata da Niccolò Beretti.

Vimercate Pop Up e i locali per il centro di aggregazione giovanile

Hanno partecipato l’Associazione LLL Long Live Limo Tutti siamo Simo in ricordo di Simone Stucchi ,il PCTO Liceo Artistico IIS Einstein e il Must. A margine dell’inaugurazione Riccardo Corti assessore alle politiche giovanili ha aperto le porte dei locali di via XXV Aprile che ospiteranno a brevissimo il nuovo CAG (centro di aggregazione giovanile). I locali sono appena stati ristrutturati a cura dell’ufficio tecnico comunale.