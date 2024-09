Vimercate: pizzicato con la patente falsificata al volante di un’auto sequestrata

È residente a Vimercate l’uomo che la scorsa settimana, a Peschiera Borromeo, è stato pizzicato dalla polizia locale alla guida di una automobile sottoposta a sequestro e con una patente falsa.

Un automobilista di Vimercate denunciato dalla Polizia locale a Peschiera Borromeo

Ovviamente ne è seguito il sequestro della vettura e la denuncia penale per il documento falsificato. I fatti sono accaduti nelle prime ore di martedì, 10 settembre, quando una pattuglia della Polizia locale di Peschiera, attraverso gli strumenti elettronici collegati al data base dell’Ispettorato della Motorizzazione ha stabilito che l’auto che era priva della revisione. Non solo, è emerso anche che era sottoposta a sequestro giudiziario e quindi non poteva circolare.

Vimercate: un automobilista di 35 anni finisce nei guai

Contestata la violazione all’automobilista, un 35enne di origini sudamericane residente a Vimercate, l’uomo non è stato in grado di fornire giustificazioni. Non solo: da un controllo della patente di guida esibita dall’uomo si sono accorti di avere tra le mani un documento contraffatto. Appiedato, è stato denunciato alla Procura della Repubblica e il veicolo sottoposto per la seconda volta a sequestro.