Vimercate piange lo storico agronomo Sau

È scomparso Salvatore Sau, noto agronomo 69enne in pensione, che negli ultimi anni ha provveduto a censire migliaia e migliaia di piante di Vimercate. Tante volte è salito metaforicamente in cattedra per illustrare ai ragazzi delle scuole locali le caratteristiche del nostro territorio con lunghe passeggiate nel verde. Inoltre è stato tra i promotori del parchetto nei pressi del nuovo ospedale della città in ricordo delle vittime Covid, selezionando le essenze arboree insieme all’associazione Vimercate e BuonSenso e l’amministrazione comunale.

Vimercate piange Sau, il commiato del comitato

“Dedichiamo questo post a Salvatore Sau che quest’oggi ci ha lasciati. È stato un membro molto attivo del Comitato e di molte altre iniziative con il fine della tutela dell’ambiente – l’ha ricordato Ferma Ecomostro Tratta D Breve –Un agronomo esperto che ha contribuito a censire tutte le piante di Vimercate. A lui va il nostro saluto e la nostra riconoscenza, alla sua famiglia le nostre sentite condoglianze”. L’ultimo saluto a Sau è previsto per giovedì 4 aprile alle 15 nella Casa del Commiato di via Cremagnani.