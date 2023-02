Vimercate piange la scomparsa di don Luigi Meda

Oreno piange la scomparsa di don Luigi Meda. Il sacerdote 92enne originario della frazione di Vimercate si è spento nella mattinata di mercoledì 1° febbraio alla casa di riposo San Giuseppe di Ruginello dove era ricoverato da qualche tempo.

Vimercate piange don Luigi Meda e il suo percorso

Nato nel lontano 1930 era stato ordinato sacerdote nel giugno del 1954. Dopo la sua consacrazione era stato inviato come vicario parrocchiale a Lurate e successivamente come parroco a Limido Comasco (dal 1963 al 1975), entrambi in provincia di Como. Poi, dal 1975 gli era stata affidata la guida della comunità dei santi Apostoli Pietro e Paolo, di Uboldo, in provincia di Varese, dove era rimasto per più di 30 anni, fino al 2006, quando ha fatto ritorno a Vimercate una volta raggiunta la pensione.

Vimercate piange don Luigi Meda un grande pastore

“In queste ore in tanti lo ricordano come una persona semplice e al contempo un grande pastore mosso da una profonda fede – ha raccontato don Eugenio Calabrese –. Aveva sempre una parola di conforto per tutti”. Mentre il prevosto don Mirko Bellora ricorda quando “andavo a trovarlo nella rsa di Ruginello con in mano il breviario per pregare e l’Avvenire per rimanere sempre informato sul presente”. Le esequie sono in programma nella chiesa di San Michele a Oreno venerdì 3 febbraio alle 15. Solo poche settimane fa si era spento monsignor Giuseppe Ponzini.