Vimercate piange la scomparsa di don Franco Passoni

La comunità pastorale Beata Vergine di Vimercate e Burago piange la scomparsa di don Franco Passoni. Il sacerdote 77enne residente alla parrocchia di Santa Maria Maddalena a Velasca è venuto a mancare lunedì sera 13 marzo.

Vimercate piange don Franco Passoni e il ritorno in città

Originario proprio di Vimercate era entrato in seminario da ragazzino e una volta ordinato sacerdote nei primi anni ’70 aveva avuto incarichi in diverse parrocchie tra Milano e la Martesana prima di tornare nella sua città circa una decina di anni fa. Da tempo lottava contro un brutto male. Negli ultimi mesi la comunità pastorale ha dovuto dire addio anche ad altri due sacerdoti storici come monsignor Giuseppe Ponzini e don Luigi Meda.