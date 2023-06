Vimercate: Perego e Cuffari dell’Enaip servono a tavola Mattarella

L’emozione la si può leggere ancora negli occhi di Luca Perego e Diego Cuffari, due ragazzi dell’Enaip di Vimercate che hanno potuto servire a tavola non certo una persona qualunque, ma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni a Milano.

“È stato qualcosa di davvero spettacolare unico – ha detto Perego al quarto anno dell’alberghiero con indirizzo bar e sala – arrivare al tavolo del presidente per portare le pietanze”. “Quando mi hanno detto che dovevo fare questo servizio stentavo a crederci – ha aggiunto Cuffari che frequenta lo stesso corso del compagno, ma è già al quinto anno –. È stato bellissimo anche perché abbiamo partecipato a una colazione di lavoro in Prefettura a Milano e non ce lo aspettavamo proprio”.

Vimercate: Perego e Cuffari e lo sguardo al futuri

Invece l’impegno, l’applicazione, gli stage e anche la conoscenza con lo chef Marcello Passoni di 13.10 di Vimercate ha fatto sì che proprio la Prefettura contattasse l’Enaip per avere a disposizione un paio di giovanissimi camerieri che con tanto entusiasmo e anche qualche fisiologico timore hanno superato brillantemente la prova, dando lustro e soddisfazione a tutto il plesso e in particolare alla dirigente scolastica Maria Ornella Balconi. I due studenti però oltre a dover concludere il loro percorso formativo hanno quella voglia di crescere e fare ancora tanta esperienza in ristoranti gourmet o stellati e anche all’estero per perfezionare le lingue e diventare ancora di più professionisti e magari aprire in futuro un ristorante.