Vimercate paga il canone per usare l’auditorium dell’Omni per le lezioni dell’Utl: gli ex Cinque Stelle dicono no

Il Comune di Vimercate mette a bilancio 20mila euro per il canone annuale dell’auditorium dell’Omnicomprensivo di proprietà provinciale, ma c’è chi dice no. Martedì sera 24 settembre la variazione dei conti pubblici per utilizzare la sala di via Adda negli orari extrascolastici per gli iscritti dell’Utl ha registrato la contrarietà di Patrizia Teoldi di Cittadini in Movimento e di Cinzia Nebel di Vimercate e BuonSenso.

Vimercate paga il canone, Teoldi: “Scelta contraddittoria, bocciati due teatri proposti da noi”

“Il nostro voto sarà contrario non tanto per la spesa di 20mila euro che il Comune pagherà ogni anno alla Provincia ma per ben altri motivi – ha detto Teoldi -, innanzitutto è una scelta contraddittoria come noto questa amministrazione ha prima stralciato il teatro ipogeo in centro storico del piano integrato di intervento dell’ex ospedale poi nel PGT ha acconsentito addirittura l’abbattimento dell’ex cinema Capitol praticamente ha cancellato le due iniziative costruite dall’amministrazione precedente per creare un sistema teatrale degno della nostra città che avrebbe contribuito anche al rilancio del commercio. Non potendo più negare che l’Università del tempo libero le associazioni culturali hanno effettivamente bisogno di uno spazio teatrale consono non avendo voluto portare a termine le soluzioni Cinque Stelle sicuramente più meritevoli l’amministrazione sceglie ora questa che a nostro avviso è la soluzione peggiore in assoluto che denota una mancanza di visione prende in dotazione un ambiente che avrà un utilizzo promiscuo con le scuole”. Inoltre l’ex pentastellato ha criticato anche la collocazione dell’auditorium. “Per la sua posizione non aiuta il centro e il commercio, questa amministrazione parla tanto di mobilità dolce l’auditorium dell’Omni è raggiungibile solo in auto ci saranno pochissime persone che potranno raggiungerlo a piedi” ha chiosato Teoldi.

Vimercate paga il canone, Mascia: “Il teatro ipogeo nell’ex ospedale costerebbe 6 milioni!

Politica Maria Sole Mascia

Immediata la replica dell‘assessore al Bilancio Mariasole Mascia. ” Questo intervento viene tacciato di contraddittorietà, mentre il teatro ipogeo del piano integrato all’ospedale che non è ancora stato stralciato ma è intenzione eliminarlo, ha un costo preventivato di 6 milioni di euro con non chiare modalità di gestione anche se milionarie in capo al Comune” ha risposto il vicesindaco. Mentre sul Capitol Mascia ha evidenziato che “l‘immobile privato è in stato di abbandono e di degrado ormai da diversi anni quindi dove non abbiamo il potere di riattivare un teatro che in ogni caso non ha adeguate infrastrutture come per esempio i parcheggi intorno. Nessun operatore di quelli che l’hanno visionato ha ipotizzato la possibilità di ripristinare un locale teatro all’interno del cinema Capitol. L’operazione di questa amministrazione è stata quella di valorizzare un bene immobile che già esiste e ha quella funzione”. Mentre il consigliere Luca Caprioli di Noi per Vimercate ha colto l’occasione per ricordare che ” questa operazione è sulla falsa riga del palazzetto dell’Omni (utilizzato da società sportive in orario extrascolastiche da qualche tempo ndr) e condividendo quanto fatto per l’auditorium, , ma bisogna sempre tenere conto che gli spazi per lo sport indoor servono sempre e serve una visione più ampia sulla questione”.