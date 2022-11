Vimercate: nasce il Nido XXV 4.0 con i fondi Pnrr

Nuovi fondi Pnrr per il Comune di Vimercate per ristrutturare l’asilo nido Giro Giro Tondo da poco inaugurato. Dopo il giardino di Villa Sottocasa (2 milioni di euro), l’immobile confiscato alla criminalità organizzata a Ruginello (1,8 milioni di euro) e all’implementazione dei servizi digitali di Palazzo Trotti (344mila euro) ora il Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza premia ancora Vimercate e porta in dote un finanziamento di 1,1 milione di euro per la riqualificazione dell’immobile di via XXV Aprile, 18 di proprietà comunale. Finora Palazzo Trotti ha ottenuto oltre 5,2 milioni di euro grazie ai finanziamenti europei mutuati dal Governo.

Vimercate: nasce il Nido XXV 4.0 “Per una città a misura di bambino”

Vimercate – Inaugurazione asilo Giro girotondo. Ottobre 2022

“Grazie a questo finanziamento mettiamo un altro tassello che andrà a comporre il disegno di una città sempre più a misura di bambino: una priorità che ci siamo dati come amministrazione e che stiamo perseguendo con convinzione – ha spiegato il sindaco Francesco Cereda –.Il Pnrr è una occasione eccezionale per la nostra città e stiamo cercando di cogliere tutte le opportunità di finanziamento che ci offre, anche grazie agli uffici comunali che stanno facendo un ottimo lavoro e che ci permettono, giorno per giorno, di trasformare in realtà la nostra visione di città.”

Vimercate: nasce il Nido XXV 4.0 e la riapertura della scuola

Vimercate – Inaugurazione asilo Giro girotondo. Ottobre 2022

L’immobile che in passato ospitava l’“Asilo nido Girotondo” chiuso da oltre due anni, è stato appena affidato alla cooperativa Gaia che si è aggiudicata il bando promosso lo scorso novembre dall’amministrazione in carica per la coprogettazione e la gestione di un servizio per la prima infanzia. Non un semplice nido ma la trasformazione del servizio in un progetto pilota con l’obiettivo di creare una comunità educante attraverso una struttura socio educativa multifunzionale. Quindi, oltre al nido, un centro prima infanzia/spazio gioco (0/36 mesi), un centro ricreativo diurno:un post-scuola per tutte le 5 scuole dell’infanzia, con attività-laboratori, campus estivi, sportello di ascolto, consulenza, sostegno alla genitorialità, spazi di socializzazione, formazione, informazione.

Vimercate: nasce il Nido XXV 4.0 e la riqualificazione

Da qui la candidatura del progetto al bando “Pnrr Missione 4 – istruzione e ricerca” con l’obiettivo di riqualificare l’immobile sotto diversi aspetti e in particolare: interventi per rifunzionalizzare il sistema degli accessi alla struttura per la creazione di accessi multipli ed evitare l’affollamento per l’ingresso alla struttura nido e nel contempo evitare anche la commistione tra i servizi, la messa in sicurezza dell’immobile con un nuovo impianto antincendio con sistema di rilevazione fumi, separazione fisica della centrale termica ai fini della prevenzione incendi , sostituzione delle vetrate e degli infissi conformi alla sicurezza e con prestazioni termiche efficienti, l’ efficientamento dell’impianto elettrico, l’ adeguamento sismico e opere non strutturali sui soffitti (controsoffitti strutturali) e l’interventi sull’area esterna per l’implementazione della didattica all’aperto (creazione di due aule ludiche all’aperto) e percorsi con giochi termoplastici per lo sviluppo delle capacità motorie e cognitive dei bambini. Nasce così il Nido XXV 4.0.