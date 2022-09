Vimercate: mancano i bus all’Omni e il trasporto è in crisi

Ripartono le scuole superiori all’Omnicomprensivo di Vimercate e come ogni anno si ripresentano i problemi legati al trasporto pubblico. In queste prime settimane sono state una moltitudine le segnalazioni partite dagli studenti e dalle loro famiglie in direzione dei dirigenti scolastici, dei sindaci e delle agenzie coinvolte per denunciare i disagi che si trovano a dover affrontare gli alunni che frequentano gli istituti superiori vimercatesi. La problematica maggiore riguarderebbe la mancanza di una quantità di mezzi adeguata per ricevere tutti gli alunni negli orari di ingresso e di uscita dalle scuole. Questo costringerebbe gli studenti a una vera e propria rincorsa per trovare il proprio posto sull’autobus o a interminabili code per riuscire a salirvi.

Vimercate: mancano i bus all’Omni e la denuncia di Sironi

Il primo a denunciare pubblicamente questi disagi è stato, settimana scorsa il primo cittadino agratese Simone Sironi che, a seguito delle ripetute segnalazioni arrivate dalla cittadinanza, aveva scritto di proprio pugno una lettera all’agenzia di bacino del trasporto pubblico: «Al momento non ho ricevuto però ancora nessuna risposta in merito – ha spiegato in questi giorni Sironi -. Spero che presto la situazione migliori».

Vimercate: mancano i bus all’Omni e la voce dei presidi

Molte segnalazioni sono arrivate anche sulle scrivanie dei dirigenti scolastici degli istituti presenti all’omnicomprensivo: «È un problema che si ripresenta ogni anno, noi però non possiamo fare nulla se non riportare le segnalazioni a Tpl – spiega Michelina Ciotta, Ds del Vanoni e dell’Einstein -. Io ho comunicato gli attuali orari spiegando che non appena avremo l’orario definitivo manderemo il prospetto come lo scorso anno. Il problema che mi viene segnalato sembra però riguardare anche l’ingresso degli studenti alle 8. E su questo non è che cono tante variazioni. Da quando gli ingressi non sono devono più essere scaglionati si sapeva che l’ingresso sarebbe stato in quell’orario. Speriamo che si possa risolvere la situazione al più presto». I dirigenti stanno anche adottando delle soluzioni per venire incontro alle esigenze degli studenti: «Le segnalazioni sono tante, e infatti abbiamo predisposto un modulo per raccoglierle e inoltrarle all’agenzia preposta – spiega la dirigente del Liceo Banfi, Daniela Canavero -. Anche perché le linee sono diverse e le segnalazioni non riguardano solo una. I grossi problemi sembra che siano per l’uscita da scuola. La raccolta delle informazioni ci permette di fare delle valutazioni anche in merito all’orario. Ora stiamo concedendo la deroga per uscire fino a 10 minuti prima per problemi di trasporto, ma ovviamente non posso farlo sistematicamente». Anche per il Floriani la situazione è la medesima per alcuni studenti: «Per il momento le lamentele sono le stesse degli scorsi anni – spiega il preside Daniele Zangheri –. Orari che dovevano essere cambiati e che invece sono rimasti uguali. Abbiamo dei ragazzi di alcune aree che arrivano un po’ in ritardo».

Vimercate: mancano i bus all’Omni e la posizione di Net

Nord Est Trasporti, una delle aziende che effettuano il trasporto pubblico, e che ha 5 linee che arrivano all’omnicomprensivo, fa sapere che: «In questo momento siamo in una fase di monitoraggio. Sono stati effettuati degli interventi spot ma in questo momento sono ancora attivi gli orari provvisori. L’orario monitorato maggiormente è quello dell’uscita che sembra abbia riscontrato i maggiori disagi. Ovviamente ci scusiamo per il disagio di questi giorni ma una volta che sarà attivo l’orario definitivo si potranno effettuare le eventuali modifiche in concerto con l’agenzia di bacino».