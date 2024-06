Vimercate: le facciate di Villa Sottocasa pronte per ottobre e l’investimento è di 1 milione di euro

Bisognerà aspettare ottobre per far scendere i veli e le impalcature da Villa Sottocasa a Vimercate e ammirare le rinnovate facciate della parte pubblica finanziate ora dagli eredi di Silvio Berlusconi. A confermare la prosecuzione del restauro è stato l’architetto Ivo Redaelli tra i maggiori responsabili del progetto mercoledì mattina 12 giugno a un anno dalla scomparsa dell’ex premier. “Abbiamo dovuto aprire un bando pubblico che è scaduto proprio martedì 11 giugno per assegnare i lavori, ma nessuno si è presentato – ha detto il professionista –. Comunque entro ottobre tutta l’operazione sarà conclusa e i cittadini dopo le vacanze potranno vedere nuovamente splendere la residenza storica. Per ora abbiamo già realizzata i parcheggi e le opere esterne nel giardino privato. L’iter sta andando avanti grazie all’impegno della famiglia Berlusconi”. Inizialmente il termine dei lavori era previsto per giugno.

Vimercate: le facciate di Villa Sottocasa e la volontà dei figli di Berlusconi

Nelle ultime settimane anche la società Brianza Due srl che sta seguendo il piano d’intervento è stata ceduta al 100% all’Immobiliare Idra legata alla famiglia del fondatore di Forza Italia. I costi della sponsorizzazione sono anche cresciuti. “Se inizialmente si prevedeva di investire circa 600mila euro per due facciate di Villa Sottocasa, aggiungendone una terza spenderemo quasi un milione di euro – ha chiosato Redaelli –. Comunque dopo l’estate i cittadini vimercatesi avranno una bella sorpresa”. Intanto l’amministrazione Cereda ha invece approvato il progetto di restauro del tempietto e della grotta all’interno dei giardini di Villa Sottocasa sfruttando parte dei 2 milioni di euro di fondi Pnrr.