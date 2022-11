Vimercate: la velostazione di piazza Marconi si aprirà con un’app

È tutto pronto per aprire ufficialmente la velostazione di piazza Marconi di Vimercate con un’app. La nuova struttura per le bici videosorvegliata e con 80 stalli di sosta sarà accessibile comodamente con il proprio smartphone scaricando sul proprio dispositivo l’applicativo “Häfele Access Hotel” che fornisce una chiave di ingresso nel posteggio valida per un anno, ma che scade dopo 8 mesi se non viene utilizzata. Il servizio è chiaramente gratuito.

Vimercate: la velostazione di piazza Marconi e l’assessore Frigerio

Sulla questione è intervenuto l’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Frigerio che ha spiegato come “noi riteniamo importante che la cittadinanza sfrutti questo sistema per utilizzare la velostazione attraverso l’app però per chi non avesse uno smartphone saranno in distribuzione delle tessere a Spazio Città”. L’inaugurazione ufficiale di questo nuovo servizio avverrà sabato 3 dicembre, dopo che la piazza Marconi è stata completamente riqualificata nei mesi scorsi con un investimento di oltre 600mila euro.