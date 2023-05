Vimercate: la delegazione di Betera alla scoperta della patata di Oreno

Sono arrivati giovedì mattina 4 maggio i “gemelli gastronomici” di Betera in visita a Vimercate. A dare il benvenuto alla delegazione spagnola capitanata dal sindaco Elia Verdevío Escribá a Palazzo Trotti si sono presentati il primo cittadino Francesco Cereda, la sua vice Mariasole Mascia e tutti gli assessori e qualche consigliere comunale.

Vimercate: la delegazione di Betera e il benvenuto a Palazzo Trotti

“Siamo molto contenti di avervi nostri ospiti in questi due giorni, dopo la nostra visita dello scorso marzo – ha affermato Cereda – per tutti noi è una grande occasione per rinsaldare un rapporto culturale e anche gastronomico con il progetto europeo “GASTRO4EU – Gastronomy for European Citizenship” (finanziato con fondi europei del Pnrr). In questi due giorni vi presenteremo durante i pranzi la patata di Oreno, che è il nostro prodotto tipico”. Il sindaco ha donato alla sua collega valenciana ben tre libri sulla storia di Vimercate e sul Must prima di accompagnare il gruppo in visita nelle stanze del municipio con la guida dell’assessore alla Cultura Elena Lah. Inoltre è stato firmato da entrambi i sindaci l’albo d’oro di Vimercate per lasciare per iscritto la nascita di questo gemellaggio culturale tra i due paesi. In questa due giorni la delegazione spagnola oltre a visitare la città e il Must, potrà ammirare anche Monza, il parco e la Villa Reale.