Vimercate introduce 42 parcheggi a pagamento alle Torri Bianche

I parcheggi alle Torri Bianche diventano blu. L’amministrazione comunale di Vimercate ha deciso di mettere a pagamento 42 stalli di sosta nell’anello di via Torri Bianche vista l’alta richiesta di posteggi e la necessità di far turnare i veicoli in una zona ricca di uffici e negozi. La proposta avanzata dal comandante della polizia locale Vittorio De Biasi è stata avallata dalla giunta guidata da Francesco Cereda.

Vimercate introduce 42 parcheggi a pagamento e la delibera di giunta

Nella delibera si legge infatti che «è opportuno anche per questa nuova area di parcheggio a pagamento non custodita far ricorso, come meccanismo di controllo della durata della sosta e di esazione del relativo corrispettivo, al sistema dei parcometri, con fascia di gratuità per l’arco temporale compreso tra le 12,30 e le ore 14,00, fascia di gratuità introdotta per tutte le aree fruibili a titolo oneroso non custodite». La sosta avrà il costo di 50 centesimi l’ora come già avviene in diverse zone del centro città.