Vimercate: intesa con la Fondazione Falcone per il Museo della legalità

Un museo diffuso per la cultura della legalità. La giunta comunale di Vimercate ha approvato, nell’ultima seduta prima della pausa natalizia, l’accordo con la Fondazione Falcone di Palermo. Il Comune di Vimercate è diventato così partner del progetto “Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, un museo diffuso sui temi della cultura della legalità, dei valori della democrazia, dei diritti di cittadinanza, che lavorerà a iniziative di sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie.

Vimercate: intesa con la Fondazione Falcone, dall’inizio

Il progetto è promosso dalla Fondazione Falcone, attiva dal 1992 e impegnata nella diffusione della memoria e della cultura della legalità attraverso iniziative che vedono spesso protagonista l’arte contemporanea, con interventi di street art, scultura, installazione e performance.

A inizio dicembre il vicesindaco Mariasole Mascia, l’assessore Riccardo Corti e il presidente del consiglio comunale Davide Nicolussi, si erano recati a Palermo su invito di Alessandro De Lisi, direttore del Museo del Presente, in occasione della visita del presidente del parlamento europeo Roberta Metsola al palazzo che ospita il museo.

La collaborazione con la Fondazione era nata nel 2022, in seguito a un intervento dello stesso De Lisi in consiglio comunale, in occasione del trentennale delle stragi mafiose, al termine del quale l’assise aveva approvato all’unanimità la volontà dare vita alla nascita di una collaborazione con la Fondazione.

Vimercate, intesa con la Fondazione Falcone: primo, un’opera d’arte

L’accordo siglato in giunta mette ora le basi per la prima delle iniziative previste dalla collaborazione riguarda un percorso di progettazione condivisa di un’opera d’arte da ospitare sul territorio cittadino. Per Riccardo Corti assessore a Vimercate delle Opportunità con l’adesione al progetto “Museo del Presente” della Fondazione Falcone Vimercate avrà “l’opportunità di contribuire alla realizzazione del museo diffuso dedicato a Falcone e Borsellino – ha spiegato -. Progetteremo, attraverso un percorso partecipato, un’opera d’arte per la nostra città che diventerà un simbolo del nostro impegno nel difendere e diffondere la cultura della legalità”. L’accordo siglato prevede invece, che ha validità di 3 anni, prevede un contributo comunale una tantum di 25 mila euro, frutto di una variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale in novembre.

“Un percorso che siamo felici di avere intrapreso e che ci permette di seminare anche a Vimercate i valori di bellezza e legalità – dichiara invece il vicesindaco Mariasole Mascia – Passo dopo passo, a partire dalle istituzioni, il percorso si estenderà alla città: alle scuole, ai cittadini, alle imprese, testimoniando nel nostro Paese e fuori dai suoi confini, l’impegno comune al fianco di Palermo nella lotta alle mafie. n