Vimercate inaugura il campo di basket all’aperto, ma al coperto

È già qualche mese che il campo da basket è coperto da una tensostruttura al parco A Tutto Sport di Vimercate, ma mercoledì 8 maggio si è tenuta l’inaugurazione ufficiale con l’amministrazione comunale e Rollon, ossia l’azienda privata che ha finanziato il progetto.

«Siamo veramente contenti e ringraziamo Rollon che già dà lavoro nella nostra città e ha deciso di rendere questo spazio per giocare a basket ancora più fruibile per tutti. Questo è il risultato di una collaborazione virtuosa», ha detto soddisfatto il sindaco Francesco Cereda.

Vimercate inaugura il campo di basket grazie a Rollon

Parole a cui si sono aggiunte quelle del direttore di Rollon Stefano Zecchinato che ha spiegato come «ci impegniamo a portare avanti la nostra attività con 500 dipendenti e anche a investire fondi per la comunità dove ci troviamo. Un paio di anni fa abbiamo regalato un’ambulanza all’Avps e qualche tempo fa abbiamo sostenuto anche i vigili del fuoco per acquistare un mezzo. Abbiamo trovato subito questa sinergia con il Comune e l’abbiamo portata avanti».

Vimercate inaugura il campo di basket, come nelle capitali europee

Soddisfatto anche l’assessore ai Lavori Pubblici Sergio Frigerio che ha ammesso che «potevano essere tanti i progetti da mettere in campo, ma nel nostro piccolo cerchiamo di imitare le capitali europee o le scuole americane che hanno questi spazi all’aperto per giocare, ma al contempo anche coperto in caso di pioggia».

Per l’occasione era presente anche una squadra di basket della Dipo Vimercate che si è allenata con la palla a spicchi per testare il terreno di gioco. Dopo il taglio del nastro si è tenuto anche un piccolo rinfresco per i presenti alla cerimonia.