Vimercate: il sindaco Cereda “Caro bollette? Sì alle luminarie di Natale”

Gli aumenti delle bollette non spegneranno le luminarie di Natale a Vimercate. Lo ha anticipato mercoledì 28 settembre al consiglio comunale il sindaco Francesco Cereda, sollecitato da Massimiliano Pispisa di Fratelli d’Italia che ha chiesto con quali modalità l’amministrazione intenda ridurre i consumi e le spese per l’energia elettrica e il riscaldamento. L’impegno economico richiesto per illuminare a festa le strade nel periodo natalizio, ha commentato, sarà pesante.

Vimercate: il sindaco Cereda “Riduciamo l’orario di accensione”

«A titolo personale – ha affermato il primo cittadino – credo che non si possa rinunciare agli addobbi. Cercheremo di capire con i commercianti come organizzarci: ritengo, ad esempio, che possa essere ridotto l’orario della loro accensione» spegnendo le luci, ha ipotizzato, la notte.

Vimercate: il sindaco Cereda e Mascia abbassa la temperatura

Il vicesindaco Mariasole Mascia ha spiegato che, oltre ad abbassare di un grado il riscaldamento, gli uffici predisporranno un piano di misure da applicare nel breve, nel medio e nel lungo periodo con l’obiettivo di contrarre i consumi di energia. «Stiamo lavorando a una variazione di bilancio – ha aggiunto – che porteremo in consiglio non appena capiremo quali contributi arriveranno dallo Stato» per contenere gli incrementi stratosferici delle bollette.