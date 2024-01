Vimercate, il centro San Gerolamo riapre per aggregare gli anziani

Comincia il nuovo anno e il Centro Sociale San Gerolamo di Vimercate è pronto a riprendere le sue consuete attività e come prima iniziativa riapre le iscrizioni al centro. Si conferma l’obiettivo del centro, riaperto a novembre 2022 dall’Amministrazione guidata da Francesco Cereda, che mira a favorire l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione degli anziani frequentanti il Centro con il coinvolgimento e il supporto dei volontari che aiutano il Comitato nell’organizzazione delle attività; tra queste le proposte per i soggiorni vacanze nei estivi, la rassegna musicale “A teatro Insieme” nei pomeriggi del Teatro Dal Verme di Milano ed ancora le cure termali presso il centro termale di Trescore Balneario, i pomeriggi di ballo e musica popolare la tombolata in famiglia e molte altre. La segreteria è aperta tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 18 in via San Gerolamo 9. Iscrivendosi sarà possibile frequentare il centro e partecipare alle attività.

La quota di iscrizione, compresa di assicurazione, è di 10 euro e non ci sono limiti di età per l’iscrizione.

Vimercate, il centro S.Gerolamo: “Uno spazio fondamentale”

«Ad un anno di distanza dalla riapertura del Centro San Gerolamo posso dire che gli obiettivi che ci eravamo posti come Amministrazione sono stati ampiamente raggiunti – commenta Maria Teresa Foà, Assessora alla Cura delle Persone -. Il centro si è riconfermato uno spazio fondamentale per favorire processi di aggregazione, integrazione e socializzazione per gli anziani di Vimercate, anche grazie all’azione di supporto della Cooperativa Spazio Aperto Servizi a cui Il settore Servizi alla Persona ha affidato tramite bando, il compito. Attraverso la valorizzazione delle risorse volontaristiche già̀ presenti e di quelle nuovamente integrate, si è andato costituendo un nuovo Comitato di gestione, ormai autosufficiente nell’organizzazione delle attività̀ quali gite, corsi funzionali al benessere fisico e psicologico o al divario digitale, vacanze, terme, ma soprattutto nel saper assicurare un luogo di riferimento quotidiano per condividere il tempo della giornata con l’incontro, la lettura dei giornali, il gioco delle carte, il ballo , le feste, le ricorrenze…per includere tutti (non esiste un età minima per iscriversi), in particolare anziani soli e poco autosufficienti».

Vimercate, il centro S.Gerolamo: “Il valore sociale del sodalizio”

«Grazie ai canali di comunicazione del Comune hanno saputo potenziare la comunicazione circa l’attività associativa del san Gerolamo e circa le iniziative ricreative, sempre più percepite da tutta la cittadinanza, anche perché spesso realizzate in rete con Enti e/o altre associazioni del territorio secondo una nuova visione di apertura al territorio – prosegue l’esponente della giunta -. Ora si riapre il tesseramento per il 2024, certi di proporre e riconfermare un’associazione formalmente costituita, prevedendo una quota di soli 10 euro, senza limiti di età e comprensiva di assicurazione. Nel riconoscere il ruolo sociale importante e quanto più attuale del Centro San Gerolamo, invito tutta la cittadinanza a promuovere nuovi iscritti e a cogliere le numerose occasioni per fare conoscere la realtà del Centro San Gerolamo».