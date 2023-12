Vimercate ha il suo pavimento per ricaricare col sole le bici elettriche gratis

Novità in piazza Marconi a Vimercate, dove le bici elettriche si ricaricano col sole. Nei pressi della velostazione è stato installato un pavimento fotovoltaico per la ricarica delle batterie per biciclette elettriche e monopattini

Vimercate ha il suo pavimento e come funziona

Il pavimento fotovoltaico, progetto proposto da Solum, è resistente al calpestio ed è in grado di convertire la luce del sole in energia per alimentare e ricaricare le batterie delle biciclette elettriche e dei monopattini.

Per utilizzare è necessario scaricare la App Solum e seguire le semplici istruzioni. Una volta scaricata la app è necessario confermare la sessione di ricarica che si avvierà dopo la chiusura del lucchetto di sicurezza. Il servizio è gratuito e sarà attivo dal pomeriggio di lunedì 4 dicembre.