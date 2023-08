Vimercate festeggia Santo Stefano: la fiera e la festa di nuovo a pieno regime

È in programma per giovedì 3 agosto il tradizionale appuntamento con la Fiera di Santo Stefano a Vimercate. La kermesse che da oltre un secolo accompagna la festa patronale per l’ottava edizione sarà organizzata dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle associazioni e delle attività del territorio.

Vimercate festeggia Santo Stefano: tutta la giornata nel centro storico

Per tutta la giornata nel centro storico cittadino si alterneranno momenti che coinvolgeranno persone di tutte le età e che saranno in grado di coniugare tradizione e modernità.

«Le iniziative ricalcano quella che è la tradizione – spiega la presidente della Pro loco, Carla Riva – Riproporremo un po’ quegli eventi che abbiamo visto che riscuotere maggior apprezzamento da quando la nostra associazione si occupa dell’organizzazione della Fiera. Nel programma poi si cerca di portare sempre qualche novità cercando di intercettare i gusti e le esigenze di tutta la cittadinanza, dai bambini agli anziani fino a chi chiede momenti più culturali».

Vimercate festeggia Santo Stefano: mercato dalla mattina, poi le specialità del menù ad hoc

Quella di quest’anno torna ad essere una festa a pieno regime dopo le versioni in forma ridotta organizzate negli ultimi anni a causa della pandemia: «Gli anni scorsi abbiamo dovuto tener conto le restrizioni legate alle misure necessarie introdotte per il contenimento della pandemia – prosegue Riva -. L’anno scorso siamo riusciti a fare qualcosa in più ma quest’anno si può finalmente dire che si torna a pieno regime».

Il programma prenderà il via ufficiale in mattinata con l’apertura del Mercato di Santo Stefano. Alle 10 è previsto il primo momento solenne con la messa alla Collegiata di Santo Stefano e il tradizionale incendio del pallone. Alle 11 sarà il momento dei saluti istituzionali in piazza Roma e alle 12 ci si siederà a tavola con il Fiera Food. In menù tante specialità che accompagnano la manifestazione: dalla trippa, proposta dagli alpini ai classici dolci Maisagià, il dolce di Pro loco realizzati da Fatti di frutta. Anche i bar e ristoranti cittadini proporrano il loro particolare menù della fiera.

Vimercate festeggia Santo Stefano: le attività per i più piccoli, Must aperto gratuitamente

Tanti i momenti dedicati anche ai più piccoli con truccabimbi, baby dance, bolle di sapone, spettacoli di magia e gonfiabili. Per gli amanti della cultura il programma prevede l’apertura eccezionale gratuita del MUST dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, visite guidate alla chiesa di Santo Stefano. la presentazione del libro “Vimercate delle 7 porte” con l’autrice Rossella Moioli e l’incontro sul tema “comics” con lo scrittore e sceneggiatore Adriano Barone.

Vimercate festeggia Santo Stefano: chiusura con i fuochi d’artificio

Non mancano i momenti dedicati alla musica a cura di Rv Radio, la radio che seguirà per tutta la giornata l’evento. La manifestazione si chiuderà in tarda serata con i fuochi d’artificio. Dettagli sul programma e orari sulle pagine social della Pro loco. Alcune iniziative sono su prenotazione. Per info: info@prolocovimercate.it