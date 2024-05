Vimercate e Usmate senza corrente in diverse parti del territorio dopo il rogo dell’ex Ibm

Dopo l’incendio di due settimane fa di una centralina dell’ex area Ibm a Vimercate e Usmate-Velate manca la corrente in alcuni punti dei due Comuni.”Nelle ultime ore in alcune zone di Vimercate e delle sue frazioni si stanno verificando delle ripetute interruzioni di energia elettrica – ha fatto sapere Palazzo Trotti -. Enel distribuzione sta già intervenendo per ripristinare il corretto funzionamento. Non essendo un guasto ad una precisa cabina o punto di distribuzione non è stata comunicata una tempistica certa di risoluzione del malfunzionamento”.

Vimercate: manca la corrente e l’incendio all’ex Ibm

Domenica 19 maggio infatti si era alzata un’alta colonna di fumo da viale John Fitzgerald Kennedy a Vimercate, l’allarme era scattato poco prima delle 8.30: l’incendio aveva interessato un trasformatore di alta tensione, uno di media tensione elettrica e un locale di sezionamento all’interno dell’area ex Ibm. Sul posto erano intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che avevano domato il rogo. La società Terna aveva anche provveduto a sostituire le centraline danneggiate eppure il problema dei cali di tensione e black-out continua sui due territori