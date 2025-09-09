Due giorni dedicati a chi cerca lavoro. Dalla stesura del primo CV ai percorsi formativi post-diploma fino alle opportunità professionali del territorio.

Martedì 9 settembre nella filiale di Vimercate (Torri Bianche) e mercoledì 10 in quella di Monza (via Stelvio) sono in programma gli “Open Day 2025” dell’agenzia Gi Group: un appuntamento per neodiplomati e neodiplomate, ma anche universitari e tutti coloro che stanno valutando nuove opportunità formative e professionali.

Vimercate e Monza: open day per la ricerca lavoro, iscrizione online

Affiancati da recruiter professionisti, i partecipanti approcceranno “il funzionamento dei processi di selezione, quali competenze vengono valutate positivamente in un candidato e come costruire il proprio percorso di avvicinamento al mondo del lavoro. Spazio anche ad approfondimenti sulle opportunità di specifici settori ad elevata richiesta di professionalità sul territorio”, spiega l’agenzia.

L’iniziativa proseguirà anche a ottobre per fornire ulteriore supporto ai giovani nella costruzione del proprio futuro. Per partecipare è necessario registrarsi online.