Vimercate: Davide Delgrossi insegna italiano a 200mila followers su Instagram

Studenti da tutto il mondo a scuola di italiano grazie alle lezioni on line di un vimercatese. Si chiama Davide Delgrossi, ha 27 anni ed è il fondatore di “Italian With Davide” la più grande community al mondo dedicata alla lingua italiana. Davide può contare infatti su oltre 200mila follower sulla pagina dedicata su Instagram, 77mila su TikTok e oltre 5mila studenti iscritti alle lezioni proposte sul sito italianwithdavide.com.

Vimercate: Davide Delgrossi e la fidanzata finlandese

Numeri in costante ascesa che in poco tempo hanno consentito a Davide di lasciare il posto fisso in una “piccola” azienda chiamata Google e dedicarsi completamente alla nuova attività: «L’idea è nata durante il periodo del primo lockdown – spiega Davide da Dubai, dove risiede in questo momento -. La mia ragazza è finlandese e doveva venire a Milano per imparare l’italiano. Lo scoppio della pandemia ha però bloccato tutto e ho quindi iniziato a cercare online dei corsi per permetterle di imparare la nostra lingua. Ho scoperto che c’era veramente poco e che i corsi erano di scarsa qualità».

Vimercate: Davide Delgrossi prima i social e poi il sito

Da qui l’idea di coprire questo “buco” mettendosi in gioco in prima persona: «Ho iniziato sui social creando principalmente dei “reel” (video della durata di pochi secondi nda) in cui cerco di coprire tutti gli aspetti della lingua italiana, dalla grammatica al lessico, dalla pronuncia alla cultura – prosegue Davide –. Poi è arrivato il sito dove invece ho messo a disposizione delle video corsi a pagamento che permettono allo studente di seguire un percorso più strutturato per apprendere l’italiano».

Vimercate: Davide Delgrossi e l’esperienza a Google

Le esperienze pregresse così come le numerose esperienze vissute all’estero hanno contribuito al successo della nuova avventura di Davide: «Quando lavoravo per Google mi occupavo di digital marketing e questo lavoro mi ha dato le basi e le competenze che poi ho sfruttato per creare la pagina Italian with Davide e renderla un business – continua -. Per quanto riguarda invece l’insegnamento diciamo che è sempre stata un po’ la mia passione. Anche da studente davo ripetizioni e sapevo che mi sarebbe piaciuto insegnare la nostra lingua agli stranieri. Ho sempre viaggiato tanto nel corso della mia vita e ho conosciuto sempre persone nuove. Anche questo progetto mi permette di entrare in contatto con persone provenienti da tutto il mondo».

Vimercate: Davide Delgrossi e gli studenti di origine italiana

Nella classe virtuale di Davide prendono infatti posto “studenti” provenienti da America, Inghilterra e Australia: «Tanti dei miei follower hanno origini italiane ma non hanno alcuna conoscenza della lingua – chiude Davide -. Seguire le mie lezioni è quindi per loro un modo per riconnettersi alle proprie radici».