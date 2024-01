Vimercate: Cereda e Bonaccini insieme nella lotta alle mafie con l’Albero dei Tutti

Passaggio di testimone ideale tra il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Vimercate Francesco Cereda legati dalla Fondazione Falcone e dall’Albero dei Tutti che prossimamente arriverà nella città brianzola diventando il primo Comune lombardo ad ospitare l’opera d’arte per non dimenticare le vittime di mafia.

Vimercate: Cereda e l’opera d’arte attesa in città

Francesco Cereda e Stefano Bonaccini

«Oggi, nell’anniversario della cattura di Matteo Messina Denaro, sono stato a Forlì insieme alla Fondazione Falcone e al Presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini per un virtuale passaggio di testimone: l’Albero dei Tutti, l’opera realizzata dall’artista Gregor Prugger per la Fondazione e attualmente esposta a Forlì arriverà a Vimercate come prossima tappa del suo viaggio per l’Italia – ha fatto sapere martedì 16 gennaio Cereda -. Saremo il primo Comune della Regione Lombardia ad esporre l’opera. Vimercate ha da sempre una sensibilità importante nei confronti dell’arte e della cultura, ed è per noi quindi un grande onore poter accogliere, a partire dal mese di febbraio, questa grande opera dedicata a tutte le vittime di mafia. L’arte e la bellezza vincono, la mafia perde»