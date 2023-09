Vimercate: attenzione ai finti controlli del Ministero dell’Interno sui residenti

Falsi avvisi esposti a Vimercate di presunti controlli sui residenti da parte del Ministero degli Interni nelle diverse abitazioni. Nel weekend del 16 e 17 settembre si sono notati su diverse palazzine dei cartelli con tanto di carta intestata del dicastero per verifiche sugli occupanti delle diverse case, ma si tratta di una mera truffa.

Vimercate: attenzione ai finti controlli e l’allerta del Comune

A dare l’allarme è stato lanciato direttamente il Comune. “Attenzione: sono apparse false comunicazioni affisse per la città (come per esempio quella nella foto del post) con i quali si anticipa la richiesta di accesso agli appartamenti per il controllo della residenza – hanno fatto sapere da Palazzo Trotti -. Si tratta di una truffa, non sono reali comunicazioni del Ministero degli Interni. Invitiamo i cittadini a non aprire alle persone che si presentano per questi falsi controlli, ma di segnalarle alle autorità”.