Vimercate: “Aspettando la sagra della patata” di Oreno è pronta al via

É già partito il conto alla rovescia per “Aspettando la Sagra della Patata” a Oreno che aprirà i battenti il prossimo 12 settembre e animerà l’antico borgo vimecatese fino al 15 settembre.

“Settembre non è settembre senza una festa ad Oreno. Per questo diversi anni fa abbiamo deciso di organizzare, in alternanza con l’appuntamento biennale con la Sagra della Patata, l’evento “Aspettando la Sagra”– ha fatto sapere la presidente del Circolo Culturale Orenese Mara Balconi -. Un solo weekend (perchè non è la Sagra), proposto con l’obbiettivo di ricordare che il CCO (Circolo Culturale Orenese) è una macchina sempre in movimento, pronta a valorizzare la nostra bellissima frazione e la sua inimitabile Biancona. Poi è vero ci siamo lasciati prendere la mano. Così, da piccola iniziativa promemoria, “Aspettando” si è trasformata in una vera e propria “Mini Sagra” “.

In effetti gli ingredienti ci sono tutti e soprattutto c’è lei la Biancona il tubero simbolo della frazione che esporta il suo nome in Italia e anche all’estero ormai da decenni.

Vimercate: “Aspettando la sagra della patata” alla scoperta dei luoghi storici col Fai

La manifestazione va quindi avanti nel segno della tradizione consolidate e per il secondo anno si è formato anche il connubio col Fai, che si impegnerà nel prossimo weekend a illustrare i luoghi più caratteristici di Oreno come”il Convento di San Francesco, sabato 14 settembre . Un viaggio nel tempo tra arte e spiritualità, dove saranno visitate le eleganti logge del chiostro cinquecentesco e si osserveranno le statue barocche. Oppure il Casino di caccia Borromeo, domenica 15 settembre. Un tuffo nel Medioevo tra mura secolari e affreschi gotici, dove cavalieri e dame prendono vita accanto a feroci orsi e levrieri eleganti, raccontando storie di un passato lontano” fanno sapere gli organizzatori dell’attesa kermesse.

Vimercate: “Aspettando la sagra della patata” e la forza delle associazioni

“Abbiamo anche la fortuna ormai da qualche tempo – ha chiosato Balconi – di poter contare sul sostegno dei volontari dell’oratorio e del Basel, che ci danno davvero un aiuto prezioso e una marcia in più. D’altronde il nostro circolo è nato nel lontano ’66 e il nostro gruppo è composto anche di persone un po’ avanti con l’età”. Non mancherà poi il sostegno di tante altre associazioni del territorio e anche il divertimento. Oltre alla buona cucina con gnocchi e patate in tutte le salse la musica dominerà la scena con concerti tributo ai Nomadi, ai Queen e a Ligabue oltre a tante band giovanili che calcheranno i palchi del Basel e dell’oratorio. Le strade saranno animate sabato e domenica anche dalle bancarelle e mercatini. Sarà difficile annoiarsi il prossimo weekend e di sicuro sarà un antipasto della sagra vera e propria dell’anno prossimo con l’aggiunta del corteo medievale per le strade del borgo vimercatese, che sta già scaldando i motori nel centro storico.