Vimercate: arriva il campo da padel al centro sportivo

In attesa della piscina, arriva il primo campo per il padel a Vimercate a costo zero per Palazzo Trotti. La giunta comunale, nella seduta di venerdì 16 febbraio, ha approvato, nell’ambito del piano di riqualificazione dell’area sportiva di via degli Atleti in concessione alla SSD Vimercatese Oreno, la realizzazione di uno spazio per il padel; per realizzarlo sarà utilizzato un terreno adiacente ai campi da calcio.

Vimercate: arriva il campo da padel e i lavori in primavera

I lavori inizieranno in primavera e la fine è prevista per ottobre. Il progetto prevede la realizzazione di tre campi da padel comprensivi di due spogliatoi e un’area reception. I tre campi avranno una copertura in legno, mentre la struttura esterna sarà di colore chiaro. I campi potranno essere utilizzati tutto l’anno, riscaldati nella stagione invernale e illuminati con luci a led. Il padel è un gioco che può essere praticato da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e fisiche. Si gioca in quattro.

Vimercate: arriva il campo da padel e le parole di Mascia

«Siamo molto contenti dell’imminente realizzazione di questi nuovi campi, che vanno a soddisfare una forte richiesta dei cittadini. L’impianto sportivo di Via degli Atleti continua ad ampliarsi e ammodernarsi – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Mariasole Mascia –grazie all’associazione Ac Leon che continua a investire nel futuro della nostra comunità e nella crescita degli atleti, contribuendo ad arricchire l’offerta dello sport cittadino».