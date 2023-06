Vimercate: arrestato un 52enne per maltrattamenti, rapina e violenza sessuale alla compagna

I carabinieri arrestano a Vimercate un 52enne sudamericano troppo geloso per maltrattamenti verso la compagna, lesioni personali aggravate continuate, violenza sessuale e rapina. Le indagini coordinate dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo brianzolo sono scaturite a seguito della denuncia presentata, nel mese di aprile dalla compagna dell’uomo. La donna 44enne connazionale, si presentava in caserma dopo l’ennesima lite per futili motivi, sfociata in minacce e percosse.

Vimercate: arrestato un 52enne e le reiterate violenze

Durante il racconto emergeva che la donna viveva in tale situazione dal maggio del 2022, asserendo che l’incontrollata gelosia del compagno si manifestava inizialmente con un reiterato atteggiamento vessatorio, con insulti e minacce, percosse nonché aggressioni fisiche procurandole svariate lesioni culminate, proprio alcuni giorni prima della denuncia, con la frattura del naso, con oltre 20 giorni di prognosi. Inoltre la donna raccontava che in un episodio in particolare, risalente all’estate 2022, l’uomo nel solito eccesso di ira la obbligava ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà per poi sottrarle dalla borsa la somma di 500 euro e delle cuffiette wireless del telefonino. Alcune delle aggressioni subite dalla donna avvenivano anche in presenza dei due figli minori presenti in casa. L’uomo secondo l’ordinanza del Gip del tribunale di Monza veniva tratto in arresto in esecuzione al provvedimento cautelare per cui risulta indagato ed accompagnato nel carcere di Monza in attesa di dover rispondere dei reati contestatigli.