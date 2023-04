Vimercate approva la riqualificazione di Villa Sottocasa pagata da Berlusconi

Un nuovo passo verso la riqualificazione della Villa Sottocasa grazie a Silvio Berlusconi. La giunta comunale di Vimercate nella seduta di mercoledì 19 aprile ha approvato il progetto presentato dalla società Brianzadue a cui fa capo l’ex premier per il restauro delle facciate della Villa Sottocasa sul lato della Corte delle Carozze – compresi anche l’androne, il portico di accesso e la scala di accesso ai piani superiori e la facciata sul lato del parco. Il progetto presentato, che ha ottenuto anche il parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Culturali, prevede un quadro economico comprensivo di tutti i lavori di 596.245,40 euro che saranno sostenuti interamente dall’operatore privato.

Vimercate approva la riqualificazione e la Soprintendenza

Lo scorso gennaio la giunta aveva accettato la proposta di sponsorizzazione per il restauro delle facciate e in questi mesi sono state effettuate alcune lavorazioni preliminari, anch’esse approvate dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Culturali, allo scopo di avere un quadro più preciso e dettagliato possibile dello stato di fatto, propedeutico alla stesura del progetto approvato appunto dall’amministrazione Cereda. Il progetto di restauro è stato approvato dalla Soprintendenza e dal Ministero della Cultura, che hanno fornito le indicazioni, puntualmente recepite, finalizzate a garantire un migliore inserimento progettuale del parcheggio privato interrato da realizzare nella parte privata della Villa, nel rispetto e salvaguardia sia delle specie vegetali presenti nel parco sia della componente architettonica dell’insieme. Il cammino verso i lavori di prossima realizzazione va di pari passo all’altro cantiere già operativo per la riqualificazione funzionale del giardino della Villa, che ha ottenuto il finanziamento PNRR.

Vimercate approva la riqualificazione e la sua rinascita

“Dopo molti anni, finalmente, grazie all’intervento dell’operatore privato, riusciamo a concretizzare un altro importante passo per la riqualificazione e la rinascita della nostra Villa, affinché possa davvero diventare un polo attrattivo per la città – ha dichiarato Mariasole Mascia, vicesindaco della Città di Vimercate -. La funzione pubblica con l’offerta culturale e museale e quella privata (commerciale e terziaria) rappresentano il volano per ridare vitalità a un polo che è storia e identità della nostra città. Tutto questo è possibile grazie a una efficace sinergia tra pubblico e privato: un sistema integrato di forze che ci consentirà di proseguire il percorso per il recupero del complesso storico e architettonico e per lo sviluppo della città, in termini economici e umani,creando un circolo virtuoso in costante crescita ”.