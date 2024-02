Vimercate aggiorna il protocollo per sicurezza e legalità nei cantieri edili

Aggiornato il “Protocollo d’intesa per la tutela della legalità, della sicurezza e dell’incolumità della persona nei rapporti di lavoro nonché dell’ambiente di lavoro nel settore delle costruzioni” per rendere le attività in cantiere più sicure dopo che solo nel 2023 in Lombardia in questo settore si sono verificati quasi il 30% di infortuni mortali per gli operai.

Vimercate aggiorna il protocollo e i nuovi articoli

Vimercate – Firma protocollo sindacati. Feb 2024

Nove nuovi articoli inseriti nel documento per condividere, affermare e applicare regole condivise per la legalità e la sicurezza nei cantieri edili di Vimercate. Il documento da martedì 27 febbraio con la sottoscrizione del Comune e dei sindacati introduce nove nuovi articoli che puntano a: l’aumento degli standard di sicurezza dei cantieri edili, promozione di azioni volte al contrasto dei fenomeni di illegalità ed in particolare delle forme di intermediazione illecita di manodopera e il lavoro irregolare “sommerso”; contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro, tutelare i cittadini committenti attraverso informative relative agli obblighi e agli adempimenti e alle responsabilità che la legge rimette loro nel rapporto con le imprese; promuovere la diffusione tra le imprese delle informazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione e l’adozione di misure precauzionali, al fine di contrastare l’insorgenza di fenomeni epidemiologici con riferimento specifico ai cantieri. All’interno del protocollo viene confermata l’attività, stabilita nel regolamento attuativo della commissione tecnica, per il controllo dei cantieri edili che in questi anni è stata periodicamente effettuata.

Vimercate aggiorna il protocollo e i controlli sul territorio

I dati sull’attività della commissione (luglio 2008 – dicembre 2023) Sono 188 le visite ispettive nei cantieri effettuati dalla commissione con una media di 12 cantieri per anno; gli esiti hanno portato ad una decrescita progressiva sia delle situazioni di irregolarità sia di quelle in contrasto con la normativa di riferimento. In particolare, nel periodo 2008 – 2014 i cantieri ben condotti sotto il profilo della sicurezza e del benessere dei lavoratori e della regolarità dei rapporti di lavoro rappresentavano poco più del 55% dei cantieri controllati, nel periodo successivo 2015 – 2019 la percentuale dei cantieri ben gestiti è salita al 70%, nell’ultimo periodo 2020-2023 la percentuale è ulteriormente cresciuta attestandosi al 76%. Solo in 12 casi (pari al 6%) si è giunti alla sospensione dell’attività per situazioni di irregolarità, seguita dal provvedimento del Responsabile della sicurezza del cantiere per la fase di esecuzione dei lavori e dal provvedimento di ATS a seguito dei controlli congiunti. Un ampliamento del protocollo siglato la prima volta nel 2007 che oltre 17 anni dopo anche grazie all’impegno del comandante della polizia locale Vittorio De Biasi ha trovato il benestare e la firma dei rappresentanti delle associazioni di categoria del settore edile Gian Carlo Pagani, Uil Lombardia coordinamento territoriale di Monza Brianza; Federica Cattaneo, Cgil Monza e Brianza; Roberto Frigerio, Cisl Monza Brianza-Lecco; Giuseppe Mancin, Feneal Uil – Bergamo – Monza Brianza; Ezio Micheletti, Filca Cisl Monza Brianza – Lecco e Libera Maria Ciociola, Fillea Cgil Monza Brianza, oltre al sindaco Francesco Cereda.

Vimercate aggiorna il protocollo e la soddisfazione di Cereda e sindacati

«La sicurezza sul lavoro è un tema sempre attuale, anche alla luce dei numeri drammatici che il nostro paese fa registrare ogni anno in termini di morti sul lavoro – ha commentato il primo cittadino -. Questo è un tema che ha una rilevanza e una competenza nazionale, ma anche i Comuni possono fare la loro parte. Questo protocollo per la sicurezza e la regolarità nei cantieri è sicuramente uno strumento importante per tenere alta l’attenzione e i controlli. Si è già dimostrato efficace negli anni passati, come dimostrano i dati, ma ora necessitava di essere aggiornato. Mi sento quindi di ringraziare le sigle sindacali per la collaborazione nella stesura del nuovo testo e il corpo di Polizia Locale di Vimercate per il lavoro di controllo svolto sul territorio in questi anni». I sindacati si sono detti soddisfatti per l’intesa raggiunta e sperano che questo documento possa trovare spazio anche in altri Comuni e in Provincia.