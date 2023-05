Villasanta: scoppia l’incendio in casa e i carabinieri salvano due anziani

Attimi di terrore mercoledì 24 maggio, quando una coppia di anziani residenti in via Van Gogh, a Villasanta rientrando a casa, ha trovato l’appartamento avvolto nel fumo causato da un incendio divampato all’interno. Immediatamente i due coniugi hanno allertato i carabinieri di Villasanta, guidati dal maresciallo capo Alfredo Paludi, che hanno inviato sul posto una pattuglia. Mentre la signora è rimasta sul pianerottolo il marito è entrato in casa per cercare di salvare qualcosa dalle fiamme.

Villasanta: scoppia l’incendio e l’arrivo dei soccorsi

L’intervento di due carabinieri è stato provvidenziale e tempestivo. I militari sono entrati nell’appartamento completamente immerso nel fumo e hanno portato in salvo l’anziano che mostrava già segni di intossicazione. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che dovranno valutare cosa abbia innescato l’incendio. Da una prima valutazione pare si sia trattato di un corto circuito partito dalla cucina. Per precauzione sono state fatte evacuare anche le altre famiglie del condominio che poi, accertata l’agibilità degli appartamenti, hanno potuto far rientro nelle loro case. I due coniugi sono stati accompagnati in codice giallo al pronto soccorso per accertamenti.