Villasanta: ludoteca e aula studio, l’ex comando di polizia locale va ai giovani

A Villasanta inaugurati due spazi dedicati ai più giovani e ricavati dentro Villa Camperio, nell'ex comando della polizia locale.
La recente festa patronale di Villasanta è stata l’occasione per l’apertura della Collina della volpe e Baobab, gli spazi dedicati ai più giovani ricavati dentro Villa Camperio, gestiti dall’associazione B612.
La Collina della volpe è uno spazio dedicato al gioco, una ludoteca dei più piccoli mentre Baobab sarà frequentato da ragazzi più grandi come spazio di studio e di incontri. La ludoteca sarà aperta il lunedì, martedì e giovedì, dalle 16 alle 18, mentre l’aula studio Baobab (per ora) resterà aperta al pubblico di studenti il giovedì sera, dalle 18.30 alle 23.
Ma non saranno solo gioco e studio a riempire le ore dei nuovi spazi messi a nuovo con abbondante uso di colore, dalla creatività dei ragazzi di B612.

Villasanta: ludoteca e aula studio, il bando vinto dall’associazione B612

L’associazione si era aggiudicata il bando promosso dall’amministrazione che ha così concesso in comodato d’uso gratuito le stanze che fino a due anni fa ospitavano il comando della polizia locale. La convenzione stipulata ha durata di cinque anni, con scadenza il 31 agosto 2030. Come da regolamento di bando, i progetti si rivolgono alla fascia di età da 0 a 12 anni. Ed è per loro, per i più piccoli, che è stata (ri)aperta la ludoteca, dopo cinque anni di oblio.

Ma ai volontari dell’associazione piaceva la possibilità di creare uno spazio e un momento dedicati anche ai più grandi. E così è nata l’idea dell’aula studio, espressa dalla stessa associazione nella manifestazione di interesse presentata all’amministrazione. Baobab è stata realizzata grazie al finanziamento ottenuto da Fondazione della comunità di Monza e Brianza, all’interno del bando “Giovani connessioni”. Gli spazi in Villa Camperio saranno la sede di B612 e location per le future iniziative.

