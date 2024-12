Villasanta: l’Allenamento di Natale compie 18 anni e aiuta ancora la San Vincenzo

L’allenamento di Natale, l’ultimo evento dell’anno a Villasanta per gli amanti della corsa, diventa “maggiorenne”. L’appuntamento è per sabato 21 dicembre con la diciottesima edizione organizzata come di consueto da Affari&Sport e il Gruppo podistico villasantese con il patrocinio del Comune. Il ritrovo è dalle 11 in piazza Oggioni, davanti al negozio. Dalle 15 i partecipanti (ne sono attesi circa un migliaio) percorreranno le vie del centro lungo via Confalonieri.

Questa è la quarta manifestazione promossa dal Gpv insieme allo shop di piazza Oggioni dopo il successo della corsa di Halloween, Donne in corsa e la classicissima StraVillasanta.

Anche questa volta una parte del ricavato sarà devoluta alla San Vincenzo locale a cui sono già stati consegnati 4.000 euro raccolti nelle tre manifestazioni precedenti. Un aiuto più che necessario, specialmente in tempi di crisi e che hanno visto realtà come la San Vincenzo in prima fila nel supportare i cittadini in difficoltà.

«Questo evento è una mia creatura, nato per caso dalla voglia di condividere con pochi amici un allenamento nei giorni che precedono il Natale. Ho pensato poi di proporlo a tutti gli amici di Affari&Sport e ad oggi è l’appuntamento che più mi carica di emozioni», spiega Michele Cecotti, titolare del negozio. Sarà presente alla partenza ma non parteciperà per un infortunio il sindaco Galli.

«Villasanta è un paese di podismo, tante occasioni di sport e socializzazione sempre diverse per un calendario di incontri ricchissimo che unisce sport, divertimento e solidarietà».

Iscrizioni sul sito di Affari&Sport al costo di 8 euro, già 700 le adesioni raccolte. Il pacco gara sarà disponibile dalle 11 del 21 dicembre.