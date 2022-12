Villasanta: il nuovo campo indoor aprirà solo nel 2023

L’interrogazione presentata dal gruppo consiliare Lega a Villasanta, firmata da Federico Cilfone e Antonio Cambiaghi, riguardo il nuovo campo di allenamento indoor realizzato negli spazi del centro sportivo comunale, è stata l’occasione per fare il punto su un progetto apparentemente ultimato ma che non ha ancora aperto le porte al pubblico.«Si stima che nei primi mesi del 2023 si aprirà la nuova tensostruttura – ha spiegato Lorenzo Galli, consigliere con delega allo Sport -. Non c’è però ancora una data precisa».

Villasanta: il nuovo campo indoor e la burocrazia

A far slittare di qualche mese l’inaugurazione della nuova struttura sono stati soprattutto i tantissimi passaggi burocratici e «un surplus di lavoro che sta ritardando la finitura dell’opera e di conseguenza posticipando anche i conseguenti collaudi e controlli di sicurezza e antincendio da parte dei Vigili del fuoco».Dilatati i tempi così come i costi. «Rispetto alle previsioni del 2019 molte vicissitudini hanno interferito nella procedura di progettazione e realizzazione dell’opera», ha aggiunto Galli, ripercorrendo l’iter che ha portato alla realizzazione della tensostruttura.

Villasanta: il nuovo campo indoor e l’aumento dei costi

La prima gara del 2020, non andata a buon fine, prevedeva una spesa di 440.000 euro. In seguito a modifiche apportate dall’amministrazione il quadro economico è stato cambiato a 494.000 euro, 150.000 dei quali finanziati con un bando di Regione Lombardia. In due anni si sono aggiunte tre varianti «dovute a implementazioni, aumenti di costo per la messa in sicurezza con il protocollo Covid dei cantieri e l’acquisto di attrezzature richieste per la pratica sportiva». L’ammontare della spesa era stato rivisto a 471.000 euro, con un risparmio rispetto alle previsioni di 23.000 euro. A vanificare le economie raggiunte sono stati gli incrementi dei prezzi ai fornitori, che hanno registrato rincari medi intorno al 20%, che ha significato per il Comune di Villasanta un costo di ulteriori 74.000 euro.Si è parlato anche di costi a carico delle società sportive. «L’amministrazione ha scelto di calmierare i costi, non tenendo conto dei picchi di energia», ha aggiunto Galli. Le società pagheranno 30 euro all’ora in inverno e 10 euro all’ora in estate. Le dimensioni della struttura consentono la contemporaneità delle discipline, per ottimizzare il monte ore e la divisione dei costi. All’inizio la gestione sarà di tipo ibrido, in attesa di inserire nel nuovo bando di gestione in scadenza a maggio 2023, l’intero centro sportivo, compresa la tensostruttura.È poi il consigliere Cilfone a sollevare la possibilità di penali per la mancata consegna della struttura. «Sì, sono previste», ha ammesso Galli, senza però dare ulteriori spiegazioni.