Villasanta ha il suo Inter Club con oltre 160 soci

Nell’anno dello scudetto e della doppia stella anche Villasanta ha il suo Inter club ufficiale, inaugurato lo scorso 20 settembre, in una serata di festa con i tifosi neroazzurri che si è svolta al Circolo Unione.

«L’idea è nata qualche mese fa e lo abbiamo fondato lo scorso 4 giugno – racconta il presidente dell’Inter club Villasanta, Luigi Tremolada -. Abbiamo chiesto alla segreteria della società quale fosse l’iter da seguire e ci siamo iscritti all’Ufficio delle entrate». Il 15 giugno si è svolta la prima serata di iscrizioni. «Solo quella sera si sono iscritti in ottanta», conferma Tremolada. Oggi sono già 166 i tesserati all’Inter club Villasanta che ha già predisposto non solo un sito e la mail ufficiale (interclubvillasanta.it) ma anche le pagine social dedicate.

Villasanta ha il suo Inter Club e i tornei di bocce

Tra i fondatori, oltre al presidente Tremolada, anche storici tifosi del club: Corrado Tremolada, Rolando Radaelli, Giancarlo Stucchi, Paolo Oldani e Federica Nidasio, segretaria del club.

Non solo calcio tra gli eventi promossi dal neonato Inter club Villasanta che ha già promosso un torneo di bocce a luglio e uno di calcio balilla nei giorni scorsi.

Villasanta ha il suo Inter Club e la ricerca di una sede per la Champions

«Non abbiamo una nostra sede e ci piacerebbe trovare un locale che ci possa ospitare per vedere le partite, soprattutto quelle della Champions, dal momento che quelle di campionati le vedremo in diretta allo stadio», ha spiegato Tremolada.

Alla serata inaugurale era presente anche Pietro Bianchessi, coordinatore nazionale degli Inter club.