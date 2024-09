Villasanta: donna muore, ma non vuole al funerale nessun parente e vicino

A due settimane dall’affissione delle carte funebri di Valeria Barilà, il testo del suo necrologio ancora solleva curiosità e pettegolezzi a Villasanta. Non è passato inosservato l’annuncio della scomparsa della signora Barilà, 58 anni, mancata «dopo lunga ed estenuante malattia», come ha scritto la sorella Maria Carmela nel testo del necrologio affisso in paese, in cui precisa quanto sia «stata amorevolmente accudita fino agli ultimi istanti di vita» proprio dalla sorella.

Villasanta: donna muore e la frase sibillina sul necrologio

A sollevare polemiche e curiosità è stata la chiusura del testo dell’annuncio voluto da Maria Carmela Barilà. «Si ringraziano anticipatamente quanti parteciperanno alle esequie dalle quali sono invitati ad astenersi vicini e parenti». Un’indicazione che, a quanto pare, è stata presa alla lettera da quanti hanno letto l’annuncio funebre, tanto che al funerale di Valeria Barilà, che si è svolto nella chiesa parrocchia di Santa Anastasia lo scorso 10 settembre, non si è presentato nessuno.

Una scelta quanto meno curiosa quella di allontanare dalle esequie i parenti e gli amici della defunta. Una decisione che, si vocifera in paese, potrebbe essere il frutto di litigi e rancori, questioni legate a liti che hanno coinvolto le sorelle Barilà e il resto della famiglia