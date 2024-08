Villasanta dice addio alla 104enne Pinuccia Montrasio

Se ne è andata lo scorso 26 agosto Giuseppina Montrasio, per tutti Pinuccia, la cittadina più anziana dal paese. Aveva compiuto 104 anni lo scorso 3 luglio circondata dall’amore dei nipoti e dei pronipoti, nella sua casa al condominio verde, vicino al Dosso, dove abitava con una signora che l’aiutava.

«La zia non esce più di casa da tempo, ma vive ancora nel suo appartamento e conduce una vita serena», aveva spiegato il nipote Lorenzo Zocca, figlio della sorella gemella di Pinuccia, in occasione del suo ultimo compleanno a inizio luglio.

Negli anni ha dovuto dire addio alle sorelle, Lina e Anna, al marito e persino al figlio. «Nessuno nella nostra famiglia è mai stato tanto longevo – aveva raccontato al Cittadino il nipote – è l’unica ad aver vissuto così tanti anni, è una roccia, ha persino sconfitto un tumore qualche anno fa riuscendo a guarire perfettamente».

Nata e cresciuta a Villasanta, quando si chiamava ancora solamente La Santa, in una casa vicino all’ingresso di viale Cavriga, a pochi passi dall’ex oratorio femminile, da giovane ha lavorato con la sorella gemella alla Breda, durante gli anni della guerra. Poi Pinuccia si è trasferita per qualche anno a Milano, la città del marito. Insieme a lui ha aperto un’attività nel settore dei ricambi d’auto proprio a Milano, dove ha lavorato anche il nipote Lorenzo.